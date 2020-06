Kvinne tiltalt for drapsforsøk etter at mann ble knivstukket i Moss

Mannen ble stukket med kniv to ganger i magen og tre ganger i ryggen av maskerte personer i sin egen leilighet i Moss 24. oktober i fjor. Mannen ble blant annet påført hull i en stor blodåre i nærheten av magesekken og hull i magesekken.

Mannen overlevde etter å ha fått hjelp av en nabo som raskt varslet ambulanse, noe som gjorde at han raskt fikk hjelp og kunne bli operert for skadene.

Politiet mener at det var kvinnen i 30-årene som knivstakk mannen. En mann i 40-årene er samtidig tiltalt for ikke å ha skaffet nødvendig hjelp til mannen som ble knivstukket.

Moss Avis skrev i slutten av november i fjor at kvinnen nektet for å stå bak knivstikkingen. Mannen i 60-årene skal i innledende avhør ha forklart at det var kvinnen som knivstakk ham, men nektet senere å forklare seg fordi han var redd for hva som ville skje.

Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter i Moss tingrett 20. oktober.