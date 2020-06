Far prøvde å redde sønnen (10) – druknet

Politiet fikk melding om at det var en person i elva i Hønefoss onsdag klokken 15.34. Vedkommende, et barn, ble reddet opp av vannet av personer på stedet. Det ble samtidig iverksatt søk etter en annen person, en mann i 30-årene, som etter hvert ble hentet opp av elva.

Mannen ble fløyet til Ullevål sykehus, men livet hans sto ikke til å redde.

– Det bekreftes at mannen i 30-årene har omkommet. Pårørende er varslet, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter onsdag kveld.

Ifølge politiet fremstår hendelsen som et uhell. Det er ikke badeplass på stedet.

Torsdag ettermiddag bekrefter politiet overfor lokalavisen Ringerikes Blad at den omkomne hoppet i vannet etter sønnen på ti år. Politiet opplyser om at ingen av de to var svømmedyktige.

– Vitner hører fortvilte skrik, og to menn som hører dette kommer til. En av disse hopper ut i vannet og får tak i gutten. Den andre hjelper til med å få begge to opp av vannet, sier Bent Øye, seksjonsleder for etterforskning i Hønefoss politistasjonsdistrikt, til avisen.

Tiåringen skal ha kommet uskadd fra hendelsen.