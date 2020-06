MC-brann ved storsenter i Bærum

Politiet i Oslo meldte på Twitter klokken 16.30 at nødetatene var på vei til Sandvika Storsenter i Bærum der en motorsykkel hadde tatt fyr inne i parkeringsanlegget.

Brannen førte til kraftig røykutvikling, og mye av røyken fant veien inn i selve senteret. Det førte til at flere evakuerte seg selv fra senteret. Under kvarteret senere var brannen slukket. Hendelsen førte også til at det oppsto store trafikale problemer rundt senteret.

Det er ikke kommet melding om noen personskade i forbindelse med brannen.