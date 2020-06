Regjeringens representasjonsbolig drapert i regnbueflagg

Onsdag ble representasjonsboligen i Parkveien dekorert i regnbueflagget.

– Oslo Pride er et viktig arrangement også i år når feiringen er annerledes. Regnbueflagget er et viktig symbol på åpenhet, inkludering og kjærlighet. Dette er verdier jeg er glad for å løfte fram på vegne av regjeringen, sier kulturminister Abid Raja (V).

Organisasjonen Salam, som arbeider for inkluderende og trygt miljø for skeive med muslimsk bakgrunn, var spesielt invitert. Raja overrasket dem med en kunngjøring om at organisasjonen støttes med 500.000 kroner ekstraordinært fra Kulturdepartementet slik at de kan sikre sin virksomhet i 2020.

Representanter fra organisasjonene FRI, Oslo Pride, Skeiv ungdom og Skeiv Verden var også til stede, og markeringen ble åpnet til toner fra Oslo fagottkor.