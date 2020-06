Hagen-forsvarer: – Har fått meget interessant tips

– Vi har fått et ikke ubetydelig antall tips, og alle er videresendt til politiet, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden til TV 2.

Han mener et konkret tips inneholder helt ny og viktig informasjon og sier at han er i dialog med politiet om dette tipset. Selve innholdet i tipset ønsker han ikke å kommentere ytterligere.

– Det kan jeg ikke gå i detalj på akkurat nå, så det får vi komme tilbake til senere, sier Holden.

Politiadvokat Haris Hrenovica sier til kanalen at han ikke vil kommentere innholdet i tipsene.

Politiet har tidligere sagt at ingen av tipsene som kom inn etter at TV-programmet Åsted Norge tok opp saken har vært vurdert interessante nok til å følges opp.

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB scanpix

Tom Hagen valgte i programmet å utlove en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som kunne hjelpe til med å finne kona.

Hagen ble 28. april i år pågrepet og siktet for å ha drept kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i oktober i 2018. Han ble senere løslatt.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.

Nye undersøkelser ved familiens hytter

Tidligere denne uken fikk politiet tillatelse til å ransake familiens hytter som et ledd i etterforskningen.

– Vi har fått Nedre Romerike tingretts tillatelse til å granske og ransake fritidseiendommer tilknyttet Tom Hagen. Politiet startet i formiddag å gjøre undersøkelser ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte på Biri, uttalte påtaleansvarlig Hrenovica i Øst politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyste Hrenovica.

Ifølge VG bruker politiet hunder i søk ved hytta.

Forsker om Hagen-brev: Avsenderen kan en hel del norsk

Holden reagerer

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, reagerer kraftig på tingrettens avgjørelse.

– Jeg er svært overrasket over tingretten beslutning. Tingretten begrunner sin avgjørelse med å vise til dokumentene det er vist til i lagmannsrettens kjennelse da Hagen ble løslatt, samt 17 ytterligere dokumenter, hvor det er henvist til to dokumenter to ganger. Vi har gjennomgått de 15 dokumentene, sier Holden til Dagbladet.

Han sier at Hagen likevel ikke vil anke avgjørelsen om ransaking.