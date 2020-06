Dobbeltdrap i Stavanger – sjalusi kan være motivet

Politiet fikk melding om en hendelse i en bolig på Storhaug, som ligger litt øst i Stavanger sentrum, klokka 2.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

Syriske asylsøkere

På en pressekonferanse onsdag formiddag understreket Lars Ole Berge, leder for personavsnittet i politiet, at de involverte ikke er endelig identifisert.

– Men med bakgrunn i opplysninger vi har nå, legger vi til grunn at det er syriske asylsøkere, sier han.

Avsnittsleder Lars Ole Berge under pressekonferansen onsdag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det var den nå pågrepne mannen som selv kontaktet politiet og fortalte om sin rolle i saken, opplyser Berge.

– Opplysninger politiet har nå tyder på at det har vært en langvarig relasjon mellom den avdøde kvinnen og siktede. Når det kommer til den avdøde mannens kobling til de andre, er dette noe vi må komme tilbake til, men ting kan også tyde på at han har hatt en relasjon til de som har vært involvert, sier avsnittslederen.

– Ekskone og ny kjæreste

Ifølge Stavanger Aftenblad skal de døde være den drapssiktedes ekskone og hennes nye kjæreste. Avisa kjenner til at politiet holder sjalusi som et mulig motiv, men politiet har ikke bekreftet dette.

Aftenbladet har opplysninger om at det skal ha blitt brukt kniv og får opplyst fra politiet at det dreier seg om en spiss gjenstand.

Den siktede skal framstilles for varetektsfengsling torsdag ettermiddag klokka 13.30. Han har fått oppnevnt Odd Rune Torstrup som forsvarer.

– Av hensyn til den etterforskning som vil måtte finne sted, vil jeg ikke kommentere saken per nå, sier forsvareren til Aftenbladet.

Folk som har tips i saken, bes kontakte politiet på epost tips-rogaland@politiet.no eller telefon 02800.