Raja pynter regjeringsbolig med regnbueflagget

Regjeringens Pridearrangement er i år avlyst på grunn av koronautbruddet, men kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil likevel dekorere regjeringens representasjonsbolig i Parkveien med regnbueflagget.

Andre medlemmer av regjeringen vil også delta på markeringen sammen med flere interessegrupper.

Utsikter for verdensøkonomien legges fram

Det internasjonale pengefondet legger fram en oppdatert versjon av rapporten World Economic Outlook. i Washington. I fjor varslet IMF at det er ventet redusert vekst, til 3,4 prosent, men at det skulle komme en forsiktig innhenting i løpet av året.

Siden den gang har verden blitt rammet av koronaepidemien og de fleste av verdens lands økonomier er kraftig berørt.

Militærparade i Moskva

Russland feirer Sovjets seier over Nazi-Tyskland for 75 år siden med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva. Markeringen skulle ha skjedd 9. mai, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Anslagsvis 27 millioner sovjetiske soldater og sivile ble drept under annen verdenskrig, og Den røde armes triumf er kilde til enorm stolthet i Russland.

Trump i samtaler med Duda

USAs president Donald Trump er vertskap når Polens president Andrzej Duda besøker Washington, bare få dager før Polen skal holde presidentvalg.

Mens Trump stadig skjeller ut Tyskland og andre i Nato for å bruke for lite på forsvar, er han langt mer vennlig innstilt til Polen, som ønsker flere amerikanske soldater for å demme opp for en potensiell russisk aggresjon. I fjor ble USA enig med Polen om å øke den roterende militære styrken i landet med 1.000 soldater.

Tredje runde i Eliteserien

12 av lagene i Eliteserien møtes i dag i den tredje runden i serien etter at seriespillet startet opp igjen etter koronautbruddet.

Kampene som spilles klokka 18 er: Haugesund – Kristiansund, Stabæk – Sandefjord, Start – Molde, Viking – Mjøndalen, Aalesund – Brann. Kampen mellom Odd og Vålerenga starter 20.30.