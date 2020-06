Krfs abortlovinnstramming har ikke ført til færre tvillingaborter

Det er Aftenposten som melder hvordan KrFs seier i kampen om innstramming i abortloven så langt bare har medført færre henvendelser fra utlandet.

– Det var viktig for KrF at selvbestemt tvillingabort ikke skulle være tillatt i Norge. Antallet fosterreduksjoner betyr selvsagt noe, men det var viktig å presisere at ikke et tvillingsvangerskap i seg selv gir grunn til abort, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad.

Det er 26 abortnemnder i landet, og ingen har avslått noen søknader om fosterreduksjon siden lovendringen trådte i kraft 1. september i fjor. I denne perioden på ni måneders har det vært 15 fosterantallsreduksjoner, inkludert såkalt selektive fosterantallsreduksjoner. De selektive er utført av medisinske årsaker. Dette er på nivå med årene 2017 til 2019, som er i snitt 20 i året.

Bollestad kaller færre søknader fra andre land «en gevinst», selv om de søknadene ikke førte til aborter, verken før eller etter lovendringen.

– Presiseringen i lovverket var viktig for KrF. Etter 2016 fremsto det som om Norge var et av de mest liberale landene i Europa, og da gikk antall søkere opp, sier Bollestad.