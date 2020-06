Brobygging mellom Kristiansand og Mandal

Fartsgrensen på den 19 kilometer lange strekningen blir 110 kilometer i timen, og veien blir 25 meter bred, ifølge Nye Veier , som står for byggingen.

Byggestart var 9. oktober 2018 og i løpet av høsten 2022 kan de første bilistene ta veien i bruk. Før den tid skal det blant annet bygges fem tunneler, den lengste på 4 kilometer, og fire lengre broer.

En av broene skal gå over Trysfjord. Her bygges det én bro med fire felt, istedenfor to broer med to felt hver, som er det vanlige.