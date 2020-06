Politiansatte skal få rett på erstatning for skader under trening

Flere politiansatte har opplevd å få skader under trening som ikke er blitt godkjent som yrkesskade etter dagens regelverk.

– Med dette forslaget ønsker vi å redusere usikkerhet både for politiansatte som trenger operativ trening for å kunne utføre sine oppgaver, og for etaten som skal tilrettelegge for nødvendig og mest mulig realistisk øving for å håndtere politiets samfunnsoppdrag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget ble tirsdag sendt på høring, med frist 1. oktober.