Rødt: Privatisering av politioppgaver vil skape «amerikanske tilstander»

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel synes forslaget er fornuftig. Hun mener at private sikkerhetsselskaper bør kunne utføre transport for lavrisikofanger på oppdrag fra politiet og under kontroll av myndighetene.

Hun viser til at bransjen tidligere har håndtert denne oppgaven som et prøveprosjekt, og at dette ga gode resultater.

– Dette vil avlaste politiet slik at det kan gjøre mer politifaglig arbeid, og vil samtidig bidra til at permitterte ansatte kan få komme tilbake på jobb, sier Kaltenborn.

Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg la tirsdag fram en stortingsmelding om politiet. Blant nøkkelpunktene i stortingsmeldingen er at ressursbruken i politi- og lensmannsetaten må effektiviseres videre, og at den videre styrkingen av politiet skal skje ute i distriktene.

Vil svekke tilliten

Rødt er sterkt kritisk til stortingsmeldingen og mener det er prinsipielt problematisk at private skal gjøre politiets jobb.

– Det er ingenting som tyder på at det vil føre til innsparinger, og det vil bidra til å svekke tilliten til politiet. Hvis denne utviklingen fortsetter, frykter Rødt amerikanske tilstander når det gjelder tilliten til politiet, sier partileder Bjørnar Moxnes.

– I Stortingsmeldingen har ikke engang regjeringen lagt inn en begrunnelse for hvorfor privatisering i politiet er smart. Uansett hva spørsmålet er, svaret er ifølge regjeringen privatisering.

Partiet håper å få med opposisjonen på å stanse regjeringens forslag når meldingen behandles i Stortinget i høst.

Skeptisk

Også Senterpartiet er skeptisk. De mener at regjeringen med dette åpner for å sette politifolk ut på anbud.

– De åpner for å leie inn Securitas til å gjøre politioppgaver. I dag er dette oppgaver som politiet og eventuelt fengselsansatte har utdanning til å gjøre. Jeg er veldig skeptisk til at private skal kunne gjøre dette, sier justispolitisk talsperson Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.