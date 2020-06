Sola-drapet ferdig etterforsket

Politiadvokat Sondre Johannesen Hauge bekrefter til Stavanger Aftenblad at han har sendt sin innstilling i saken til Rogaland statsadvokatembete.

– Politiet har ikke tradisjon for å kommentere innholdet i innstillingen, men jeg kan bekrefte at etter politiets syn er det fremdeles grunnlag for å holde to av de siktede varetektsfengslet, sier Johannesen Hauge til avisen.

Tre menn ble tidlig pågrepet i saken. To av de siktede, to 23 år gamle menn, sitter varetektsfengslet, siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en 20 år gammel mann siktet for medvirkning til ran og grov frihetsberøvelse.

44-årige Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden i Sola 9. desember i fjor.