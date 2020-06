Omsorgsarbeider tiltalt for uaktsomt drap erkjenner ikke straffskyld

Den kvinnelige omsorgsarbeideren sa i imidlertid i tingretten at hun noen ganger tenker at dødsfallet er hennes skyld, skriver Tønsbergs Blad.

– Hvis jeg hadde kjent på vannet, hadde ikke dette skjedd. Noen ganger tenker jeg at det er min feil. Hadde jeg gjort noe annerledes så hadde ikke han dødd, sa kvinnen, som er i 30-årene.

Hendelsen skjedde 24. februar 2019 ved Oserødmyra bofellesskap på Nøtterøy. 51 år gamle Alf Johan Halvorsen ble senket ned i et badekar med vann som holdt en temperatur på rundt 70 grader. Fire dager senere døde han av alvorlige brannskader. Johansen var multihandikappet og sterkt pleietrengende.

Kvinnen sa at hun denne dagen ikke forsikret seg om at vannet holdt riktig temperatur, uten at hun vet hvorfor. Den tiltalte kvinnen forklarte at det var svært sjelden blandebatteriet i badekaret sto i en annen posisjon enn den som gir riktig temperatur på badevannet. Hun kunne bare huske at hun har regulert temperaturen på vannet én gang i løpet av de tre årene hun jobbet på Oserødmyra.

Rettssaken mot kvinnen startet tirsdag i Vestfold tingrett. Det er satt av tre dager til saken.