Medisinmiks lovende i kampen mot covid-19

Over 9,2 millioner mennesker er smittet av koronaviruset etter at det brøt ut. Flere enn 470.000 er døde. Foreløpig finnes ingen vaksine eller kur, men letingen etter en vaksine fortsetter.

Nå har et forskerteam fra Norge og Estland identifisert seks eksisterende medisiner som virker mot sykdommen i laboratorietester, skriver forskriftstidsskriftet Gemini.

Dette er medisiner som virker mot flere virus samtidig, og som også er gjennomtestet tidligere, slik at man vet at de er trygge å bruke for mennesker.

To av de seks medisinene viste seg å ha en enda sterkere virkning når de ble kombinert med hverandre, i hvert fall i cellekulturer, skriver tidsskriftet.

Men ikke alle funn teamet har gjort er like positive. De har også funnet ut at et annen behandlingsalternativ kanskje ikke virker.

Å bruke blodplasma fra pasienter som er blitt friske fra covid-19 for å behandle de alvorlig syke pasientene, virker kanskje bare om plasmaet er tatt rett etter at donoren ble frisk.

– Om plasmaet tas to måneder etter at donoren fikk diagnosen, og så overføres til en syk pasient, virker det kanskje ikke, sier førsteamanuensis Svein Arne Nordbø ved Institutt for klinisk og molekylær medisin.