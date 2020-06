«Fjordman» fikk ikke PFU-medhold mot Vårt Land

Saken ble behandlet i PFU tirsdag, skriver Journalisten.

I lederartikkelen heter det at «Peder Jensen er uten juridisk skyld i terrorangrepene 22. juli. Det er likevel et faktum at hans skriverier var viktig politisk ammunisjon for Anders Behring Breivik.»

– Avisen sier mer eller mindre rett ut at mine ord er skyld i drap, skriver Jensen i klagen.

PFU mener imidlertid at avisa ikke brøt de punktene i Vær varsom-plakaten som den var innklaget for.

Medhold til Faktisk.no

En annen sak som ble behandlet under tirsdagens PFU-møte, var klagen til Knut Amundsen, mannen bak Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han hadde klaget faktasjekkerne i Faktisk.no inn for seks brudd på Vær varsom-plakaten, men fikk ikke medhold.

VGs sak om en politiadvokat som begikk selvmord etter å ha blitt tatt med mange ulovlige våpen, der avisen identifiserte vedkommende, ble heller ikke felt.

E24 felt for brudd på 4.17

Under tirsdagens PFU-møte ble det imidlertid klart at E24 felles for brudd på punkt 4.17 i Vær varsom-plakaten, som gjelder manglende redigering av leserkommentarer. Saken gjelder en artikkel om tre professorer og lakseskatt. I tillegg fikk E24 kritikk for punkt 3.2, som omhandler bruken av kilder i saken, skriver Medier24.

VG, som publiserte samme artikkel gjennom sitt samarbeid med E24, fikk også kritikk for punkt 3.2.