Lysbakken utelukker ikke Støre-regjering uten SV

– Alle skjønner at SV aldri kommer til å bidra til at Høyre blir sittende med makten.

Det er det kontante svaret fra SVs partileder Audun Lysbakken når han blir presset på hva SV vil gjøre hvis flertallet skifter etter valget neste høst. Lysbakken kommer nå med et klart løfte til velgerne:

– Vi vil garantere for at vi feller Erna Solberg umiddelbart etter valget hvis vi har et flertall, sier han.

Kan velge opposisjon

Men hvis dagens regjering går av og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre overtar som statsminister, vil ikke Lysbakken stille noe absolutt krav om å få være med selv.

– Utgangspunktet er at vi ønsker å være en del av en regjering selv. Men det er ikke sånn at vi kommer til å gå inn i en regjering for enhver pris. De politiske resultatene og forhandlingene avgjør om vi da velger regjering eller opposisjon, sier Lysbakken til NTB.

SV-lederen understreker at det blir opp til landsmøtet å ta stilling til om SV kan være støtteparti for en regjering som partiet selv ikke er en del av.

– Men det som er det mest åpenbare alternativet til å sitte i regjering selv, er å være i opposisjon også til en ny regjering, sier han.

Frykter ikke utestengelse

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har tidligere signalisert at førstevalget er et regjeringssamarbeid der både Senterpartiet og SV er med.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, derimot, har sagt at hans foretrukne alternativ er et regjeringssamarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Til tross for dette avviser Lysbakken at han er bekymret for å bli støtt ut i kulden.

– Jeg er ikke bekymret for det i det hele tatt, egentlig. Med mindre vi gjør et dårlig valg. Det vi må sørge for, er å gjøre et så godt valg at ingen kommer utenom oss, sier han.

– I tillegg har Støre sagt hele veien, siden 2017, at han ønsker å ha et samarbeid med SV. Det er kanskje det aller viktigste.

Åpen for bredt samarbeid

Selv orienterer Lysbakken seg bredt når det gjelder mulige regjeringskonstellasjoner.

– Vi har et vedtak fra vårt landsstyre i fjor høst som vi fortsatt står på, der vi har sagt tydelig at vi ønsker et samarbeid mellom hele opposisjonen utenom Fremskrittspartiet. Det betyr at vår dør er åpen for samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, MDG og Rødt. Så kan det være ulike konstellasjoner, men vi lukker ikke døra for noen av dem, sier han.

Men det er også skillelinjer innad i opposisjonen, understreker han. Lysbakken sier han nå håper at disse skillelinjene vil komme tydelig fram, slik at velgere på venstresiden ser hvorfor de bør stemme på akkurat SV.

– Det blir ikke bare et valg om hvilken regjering vi skal ha, men også om hvilken retning de ulike alternativene skal ta, sier han.

– Min oppgave er å sørge for at SV gjør det så bra at vi kan få avgjørende innflytelse innenfor det samarbeidet som så må til for å få et flertall i Stortinget.