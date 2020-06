Politiet gjør nye undersøkelser ved Hagen-familiens hytter

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Gjøvik kommune startet politiet tirsdag morgen undersøkelser.

Ifølge VG bruker politiet hunder i søk ved hytta.

– Politiet skal også gjøre ytterligere undersøkelser ved Tom Hagens hytte på Kvitfjell, og denne ble derfor sperret av tirsdag formiddag, forteller Hrenovica.

Har utlovet dusør

Formålet med undersøkelsene er å sikre spor som kan antas å ha betydning som bevis i saken, ifølge politiet.

Familien til Anne-Elisabeth Hagen har tidligere utlovet 10 millioner kroner i dusør for opplysninger som fører til at hun blir funnet.

Hagen forsvant fra boligen til ekteparet på Lørenskog 31. oktober 2018. Saken ble lenge etterforsket som en bortføringssak.

Politiet mener at parets bolig på Lørenskog er åsted for drap.

Har nektet å stille til avhør

Tom Hagens tre voksne barn har uttalt gjennom sin bistandsadvokat at de er overbevist om at deres far er uskyldig. De mener også at politiets etterforskning har et ensidig preg og har derfor nektet å stille opp til avhør den siste tiden.

Politiet har tidligere uttalt at de er klare når som helst til avhør hvis barna ønsker det.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen nekter straffskyld.

