Politimann siktet for promillekjøring

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag. Verken føreren eller de to passasjerene ble skadd i utforkjøringen som fant sted i Sogn og Fjordane.

Politiet ble ikke varslet om utforkjøringen før neste dag.

En patrulje fra Møre og Romsdal politidistrikt gjennomførte lørdag avhør med de involverte og tok promilleprøve av føreren. Saken blir nå sendt til Møre og Romsdal politidistrikt for videre etterforskning.

I pressemeldingen opplyser politiet at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd, men føreren av bilen har status som siktet, og er inntil videre suspendert fra jobben. De to passasjerene har status som mistenkte.

Alle tre i bilen er ansatt i driftsenhet Sogn og Fjordane, opplyser politiet.

Politiet vil av hensyn til personvernet ikke gå ut med detaljer om verken de involverte eller hvor ulykken fant sted.

– Uansett hva som blir utfallet av etterforskningen, er dette en uheldig og trist sak som vitner om dårlig dømmekraft fra de ansatte, sier politileder i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.