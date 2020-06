Har funnet årsaken til båtulykke der to omkom i Namsos

Rapporten fra Statens havarikommisjon for transport slår fast at uoppmerksomhet like før en siste kursendring førte til at båten med de to om bord gikk rett på Lokkarskjæret i Namsos i 36 knops fart.

Gjennomgang av kartplotterens minne viser at båten i utgangspunktet fulgte en kurs som ikke ville ha ført til kollisjonen med skjæret, men at det bare 10 sekunder før ble foretatt en kursendring. Hadde båtfører fulgt med på kartplotteren i det øyeblikket, ville den ha vist at båten var på vei mot land, ifølge kommisjonen.

«Den siste kursendringen var trolig ikke bevisst navigering, og oppmerksomheten i dette avgjørende tidsrommet kan ha vært rettet mot annet enn å sikre fritidsbåtens kurs», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen skriver også at hastigheten var høy ut fra forholdene på stedet og at alkoholpåvirkning kan ha påvirket oppmerksomhetsnivå og beslutninger. Båtfører hadde moderat promille, men over det høyest tillate til sjøs.

Havarikommisjonen mener at kombinasjonen av høy fart, lyspåvirkning fra kartplotter og/eller mobilskjerm kan ha virket negativt på nattsynet. Det var maritimt tussmørke og gode værforhold og det skulle, sammen med bruk av kartplotteren, ha vært mulig å oppdage Lokkarskjæret i tide.

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen, men viser til tidligere avgitte sikkerhetstilrådinger om alkoholbruk og kjøring av båt i høy hastighet.

Politiet har tidligere henlagt saken ettersom de ikke kunne fastslå årsaken til ulykken.

Ingrid Johansen Aune (Ap) hadde vært ordfører i Malvik siden 2015, mens Eivind Olav Kjelbotn Evensen var kommunepsykolog i Namsos.