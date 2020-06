Flere borreliatilfeller registrert i årets fem første måneder

Ved utgangen av mai måned var det registrert 89 borrelia-tilfeller i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Det er flere enn noen gang tidligere registrert. Her et bilde av en flått som kravler på menneskehud. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix Foto: NTB scanpix