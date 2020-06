To 16-åringer dømt til ungdomsstraff for å ha knivstukket gutt i Tønsberg

Gutten som knivstakk har tilstått de faktiske forhold, mens den andre gutten som var tiltalt, nektet straffskyld for medvirkning.

Hendelsen skjedde 10. november i fjor da begge de tiltalte var 15 år gamle. Gutten som ble dømt for knivstikkingen hadde tidligere på dagen blitt ranet for et pengebeløp da han var i Drammen for å kjøpe en pistol. Ifølge dommen mente han at den fornærmede i saken, som bodde på samme barnevernsinstitusjon som ham i Tønsberg, visste at han ville bli ranet, og han dro derfor tilbake til Tønsberg for å «ta» ham.

Tilbake på barnevernsinstitusjonen fikk han hjelp fra den andre tiltalte for å lure den fornærmede med seg utenfor. Da den fornærmede var på vei ut, knivstakk han gutten to ganger i magen.

Den fornærmede ble operert ved sykehuset i Tønsberg etter hendelsen. Ifølge dommen hadde knivstikkene stort skadepotensial, men gutten overlevde.

Gutten som knivstakk ble pågrepet kort tid etter hendelsen, og tilsto de faktiske forholdene og erkjente straffskyld da han dagen etter ble fremstilt for fengsling.

Den andre gutten erkjente ikke straffskyld, og sa at han kun trodde at hans medtiltalte kun ville snakke med den fornærmede. Det trodde ikke retten på.

I tillegg til ungdomsstraffen må 16-åringen som knivstakk i tillegg betale 25.000 kroner i oppreisning til den fornærmede.