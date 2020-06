Usikkert når NIPT-testen blir tilgjengelig

Blodprøven NIPT, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet, blir tillatt i Norge fra 1. juli gjennom bioteknologiforliket som ble vedtatt av Stortinget 26. mai.

Men det er foreløpig ikke klart når kvinner faktisk får mulighet til å ta testen, skriver Vårt Land.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan NIPT-test kan innføres i helsetjenesten. I et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) skriver Høie at direktoratet blant annet skal kartlegge behov for helsepersonell, lokaler, utstyr og de økonomiske konsekvensene.

Frist 1. november

Direktoratet har fått frist til 1. november, og fram til de nye ordningene er på plass, vil de eksisterende retningslinjene for NIPT bli videreført.

Det private Aleris-konsernet tilbyr i dag NIPT-testen i Sverige, og administrerende direktør Anita Tunold i Aleris Helse sier at de også står klare til å gjøre det samme i Norge.

– Vi står klare til å tilby NIPT-testen så snart som mulig. Våre fagfolk vil kunne lære av svenske kolleger før vi setter i gang, sier hun.

Både SV, Ap og Frp mener det er unødvendig at kvinner må vente til etter 1. november med å få tatt testen.

– NIPT i privat regi bør kunne bli tilbudt før den datoen, sier Tuva Moflag i Ap.

Må skje raskt

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp viser til at Stortinget har vedtatt at NIPT skal tillates for alle gravide så fort som mulig.

– At helseministeren ønsker å utrede kapasitet og økonomi knyttet til det, er helt ok, men jeg understreker at bestillingen fra oss i Stortinget er at dette skal innarbeides i statsbudsjett for 2021, sier hun til NTB.

Hun forventer at å tillate NIPT i privat sektor skal skje raskt.

– Det eneste Høie skal fikse, er en godkjenningsordning for private virksomheter som ønsker å levere tilbudet. Mer komplisert er det ikke. De voldsomme utredningene han snakker om her, er fullstendig unødvendig, sier hun.