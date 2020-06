Ny ordning for å sikre handel og eksport trer i kraft

Den nye ordningen i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) innebærer at staten tar risiko på vegne av kredittforsikringsselskapene og skal bidra til at bedrifter i Norge fortsatt kan ha god tilgang på kredittforsikring.

Bedriftene kan dermed henvende seg som normalt til sine forsikringsselskaper, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Den nye ordningen gjelder alle bransjer og er godkjent av tilsynsorganet ESA.