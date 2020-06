Fire koronadødsfall meldt i løpet av helgen

FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

Før helgen var 244 koronadødsfall registrert. Da var gjennomsnittsalderen på de døde 82 år, og 55 prosent var menn. I løpet av helgen steg antallet til 248.

Ifølge nye tall fra Helsedirektoratet lå det mandag morgen 13 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er fire færre enn fredag, da tallene sist ble oppdatert.

Oslo kommune opplyser at tre koronasmittede beboere ved Furusethjemmet døde de siste dagene. En beboer døde lørdag, en søndag og en mandag.

Det er nå én beboer og åtte medarbeidere som er syke med covid-19 på sykehjemmet.

Furusethjemmet er et av Oslos største med 162 plasser. Smitten ble oppdaget da en medarbeider testet positivt for koronaviruset forrige mandag. 50 medarbeidere er i karantene og sykehjemmet er stengt for besøkende fram til tirsdag 30. juni.

Det er ikke smittede beboere på andre sykehjem i kommunen. Totalt har 36 beboere med påvist koronasmitte dødd i Oslo. I tillegg døde en beboer på sykehus.