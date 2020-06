Mann varetektsfengslet i fire uker etter skyting i Arendal

Den siktede mannen er ilagt brev- og besøksforbud for alle fire ukene, samt isolasjon i to uker, opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Aust-Agder tingrett ga politiet medhold i at det er sannsynlighet for at siktede har begått den straffbare handlingen han er siktet for, sier jourhavende jurist i Agder, politiadvokat Svein Håland.

Agder politidistrikt fikk melding om at det var avfyrt skudd ved en enebolig på Stoa i Arendal natt til lørdag. Det var opp mot 13 personer til stede. Tre personer ble skadd i hendelsen, en av dem alvorlig. De øvrige to er lettere skadd.

Politiet opplyste i en pressemelding tidligere mandag at mannen er siktet for drapsforsøk mot tre personer.

De skadde er menn mellom 20 og 30 år. En av de tre er fløyet til Oslo for behandling. Motivet for hendelsen er foreløpig uklart.