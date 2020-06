Stina Ellevseth Oseland blir klimadirektør i Bergen

Oseland kommer fra stillingen som stipendiat ved institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Hun er nå i ferd med å avslutte sin doktorgradsavhandling der hun ser på de administrative og politiske prosessene med å lage nye klimaplaner i Bergen, Trondheim og Stavanger, skriver Bergen kommune på nettsidene sine.

– Jeg gleder meg veldig til å komme til Bergen kommune og ta fatt i arbeidet med å bygge en klimaetat. Sammen med svært dyktige medarbeidere skal jeg jobbe for å gjøre Bergen til et lavkarbonsamfunn, ved å løfte vanskelige spørsmål og fortsatt drive godt og grundig arbeid både for å redusere utslipp og å gjøre byen rustet til å møte et endret klima, sier Ellevseth Oseland.