Helsearbeider i retten for uaktsomt drap ved bading

Hendelsen skjedde i februar i fjor en omsorgsbolig i Færder kommune.

Ifølge tiltalen ble det tappet vann i badekaret og en funksjonshemmet mann ble senket ned i vannet ved bruk av heis uten at den ansatte forsikret seg om at vannet holdt forsvarlig temperatur.

Vannet var ifølge tiltalen så varmt at mannen fikk dyp andregrads forbrenning på minst 40 prosent av kroppen. Han døde på Haukeland universitetssjukehus av skadene fire dager senere.

Den kvinnelige ansatte er tiltalt for straffelovens paragraf 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for helsepersonellovens paragraf 67, for å ha opptrådt faglig uforsvarlig.

Saken starter i Vestfold tingrett 23. juni. Retten har satt av tre dager til saken.

Kommunen gjennomførte flere tiltak etter dødsfallet. Blant annet ble det installert nytt verktøy for å styre temperaturen på badevann.

Færder kommune var siktet for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om organisering av virksomheten, men politiet henla i slutten av april i år saken mot kommunen, meldte Tønsbergs Blad da.