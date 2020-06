Politiet innrømmer rutinesvikt etter feilopplysning om dødsfall

Det var tirsdag formiddag at politiet sendte ut pressemelding om at en person døde etter en trafikkulykke mellom en personbil og en buss i Fana. Meldingen ble sendt ut tirsdag 16. juni, mens den formelle bekreftelsen ikke kom før torsdag 18. juni.

Politiet har gjennomgått hva som skjedde og konstaterer at de kort tid etter ulykken fikk beskjed fra helsepersonell om at føreren av personbilen var død.

«Disse opplysningene ble loggført i politiets operative logg. Status for fører av personbilen ble videre endret fra skadd til død i våre systemer», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Intern gjennomgang

Ifølge politiet viser den interne gjennomgangen at disse opplysningene ikke ble kvalitetssikret av politiet slik de normalt skal ved at det kommer en formell bekreftelse på dødsfallet.

«Opplysningene i loggen ble behandlet som offisielle og all dobbeltsjekk av informasjon ble gjort opp mot loggen. Den manglende kvalitetssikringen resulterte derfor i at politiet sendte ut pressemelding om dødsfallet», skriver politiet.

Politiet har fått opplyst at familien til sjåføren var på sykehuset og at informasjonen til dem gikk direkte via helsepersonellet. De pårørende fikk derfor ikke noe feilinformasjon fra politiet. Politiet valgte å vente med å sende ut rettelse ettersom det ble vurdert å være en ekstra belastning for de pårørende, men dro til sykehuset for å informere om feilen og beklage det som skjedde.

– Beklager sterkt

I etterkanten av hendelsen har politiet hatt møte med Haukeland universitetssjukehus for å gjennomgå og drøfte saken for å hindre at noe lignende skjer.

– Politiet har et selvstendig ansvar for å kvalitetssikre opplysninger vi mottar og vi beklager sterkt den ekstra belastningen dette har medført for de pårørende. Feilen skyldes svikt i våre rutiner og vi har allerede skjerpet rutinene for å unngå at dette kan skje igjen, sier stasjonssjef Torgils Lutro i Bergen sør i pressemeldingen.

Føreren døde onsdag morgen og ble offisielt bekreftet død dagen etter. Bussjåføren døde natt fredag.