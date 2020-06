Død person ved gravlund fortsatt ikke identifisert

– Politiet jobber fremdeles med å få stadfestet sikker identitet på avdøde. Per nå er det ingen ny informasjon, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag morgen.

Det var forrige onsdag at en person ble funnet død i en kum ved Vår frelsers gravlund i Oslo. Selv om politiet har en formening om hvem avdøde er, er ikke personen sikkert identifisert ennå. Politiet har ikke opplyst om avdødes kjønn eller alder, eller hvor lenge personen skal ha ligget i kummen.

Kommunikasjonsstaben ved Oslo poltitidistrikt hadde mandag formiddag ikke besvart NTBs spørsmål, men lover "en samlet oppdatering når sikker identitet foreligger".

Funnet ble gjort etter at en mann, som nå er mistenkt for å ha fraktet liket til funnstedet og plassert det i kummen, fortalte politiet om hvor avdøde lå.

– Vi håndterer fremdeles dødsfallet som et dødsfall med ukjent dødsårsak. Det er fortsatt for tidlig å si om det kan være noe kriminelt bak selve dødsfallet, sa leder Anne Alræk Solem for seksjonen for drapsetterforskning.