Fagforeninger med skarp kritikk mot Politihøgskolen

Etter at regjeringen vedtok å kutte antall politistudenter fra 550 til 400 i statsbudsjettet for 2020, har Politihøgskolen i Oslo måttet innføre en kraftig nedskalering.

Ifølge Klassekampen frykter fagforeningene at mange ansatte med viktig kompetanse for både forskning og utdanning nå forsvinner som en konsekvens.

Kuttene på Politihøgskolen fører til at 23 av 64 faglærere må slutte før skolestart i august. Ytterligere 16 faglærere skal bort fram mot 2022.

I et åpent brev til skoleledelsen kommer Politiets Fellesforbund, Norsk Tjenestemannslag, Forskerforbundet og Bibliotekforbundet med krass kritikk mot kuttene.

«Det er ennå ikke for sent å hindre denne skadelige og helt unødvendige prosessen og dermed svekkelsen av den norske politiutdanningen», heter det blant annet i brevet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet forstår at situasjonen ved Politihøgskolen er krevende, men sier at man ikke kan fortsette å utdanne flere enn det er behov for. Han understreker også at det er en forutsetning at Politihøgskolen beholder sin høyskoleakkreditering.