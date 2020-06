Bolton: USA settes i fare om Trump blir gjenvalgt

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton sier president Donald Trump er svært skadelig for USA, og at høstens valg er siste mulighet til å beskytte landet mot ham. Bolton sier han er helt sikker på at landet kan komme seg videre fra én presidentperiode med Trump, men at to kan bli for mye.

I et intervju med ABC News og i boka «The Room Where It Happened», som slippes tirsdag, karakteriserer Bolton Trump som «makeløst uvitende», og en som tar «uberegnelige» og «irrasjonelle» avgjørelser.

8.745 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.745 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på tre tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 19 tilfeller.

I alt 17 personer fikk fredag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 244 døde som følge av sykdommen.

Melbourne-forsteder isoleres etter koronautbrudd

Australske myndigheter isolerer seks forsteder i storbyen Melbourne der koronaviruset har igjen har blusset opp. Det skjer etter at det ble registrert 160 nye tilfeller i Melbourne forrige uke, etter ukevis med svært lave smittetall.

Ifølge helsemyndighetene har de nye tilfellene stort sett oppstått blant familier som har kunnet gjenforenes etter månedsvis med restriksjoner på sammenkomster.

Toneangivende demokratiaktivist dømt til fengsel i Algerie

Den framtredende algeriske regimekritikeren Amira Bouraoui er dømt til å sone ett år i fengsel, opplyser hennes forsvarer. 44 år gamle Bouraoui har vært del av Hirak-bevegelsen, som i fjor lyktes i å tvinge landets lengstsittende president Abdelaziz Bouteflika til å gå av.

Hun er blant annet funnet skyldig i å ha fornærmet Islam og å ha fornærmet presidenten. Hun ble også anklaget for å ha oppfordret til ulovlige demonstrasjoner.

Jordskred i Asker – en bolig ble evakuert

Ingen personer eller bygninger ble tatt av et jordskred som gikk i Heggedal i Asker, men politiet evakuerte for sikkerhets skyld et hus med fire beboere natt til mandag. Skredet er omkring 20 ganger 20 meter stort og gikk i et anleggsområde med jordmasser.

Politiet meldte om jordskredet på Twitter klokka 1.19 natt til mandag.