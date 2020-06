29-åring tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge

Hart ble funnet død i en leilighet ved et fiskemottak på Vengsøya i Troms 3. oktober i fjor. Kort tid senere meldte en 29 år gammel mann seg for politiet og ble varetektsfengslet og siktet for kroppskrenkelse. Han hadde vært sammen med avdøde kvelden før han ble funnet død. Politiet kjente til ham fra før.

Vitner har forklart at de to kjente hverandre fra tidligere arbeidsforhold. De skal ha festet sammen kvelden ført Hart ble funnet død.

Ifølge Nordlys er 29-åringen tiltalt for å ha slått Hart gjentatte ganger i hodet slik at Hart ble påført hevelser og blødninger i hjernen og hodet, et brudd i overkjeven og bevissthetstap. Briten døde som følge av skadene han ble påført.

Mannen fra Midt-Troms er tiltalt for å ha utøvd grov kroppsskade med død til følge og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, uten å hjelpe ham eller tilkalle hjelp.

Forsvarer Bjørn Arild Langenes sier til Nordlys at hans klient nekter straffskyld, men erkjenner en konfrontasjon. Han hevder imidlertid at avdøde angrep ham, og påberoper seg nødverge.

– Han mener han ikke har påført ham skader som førte til død, og han fastholder sin forklaring om at vedkommende ikke var død da han forlot stedet, har Langenes tidligere forklart.

Det er satt av tre dager til saken som starter mandag i Nord-Troms tingrett, klokka 9 i sal 8 i tinghuset i Tromsø.

Strafferammen for grov kroppsskade er inntil 10 års fengsel, mens det for kroppsskade er fengsel i inntil 6 år.