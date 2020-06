Politiets Fellesforbund skeptisk til å la private gjøre politioppgaver

Tirsdag legges politimeldingen fram. Ifølge NRK er et av flere forslag fra regjeringen at en rekke politioppgaver med lav risiko, som fangetransporter og vakthold ved rettssaker, overføres til sivilt ansatte og vektere. Justispolitisk talsmann, Peter Christian Frølich (H) viser til et forsøk fra 2004 der vekterfirmaet Hafslund Sikkerhet fraktet innsatte mellom fengsel og rettssal i de tidligere politidistriktene Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Da sparte de 30.000 polititimer. Så vi tror at vi på sikt kan spare hundretusenvis av polititimer som kan brukes til etterforskning og gjøre Norge trygt, sier Frølich.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund har derimot sine tvil, og frykter en overføring av oppgaver vil bety kutt i midler til politiet. Bolstad påpeker at det er mange i politiet som kan utføre lavrisikooppgavene.

– Vi har et kull på rundt 700 som ikke har fått jobb. I tillegg er det en del sivilt utdannet i norsk politi, som også kan gjøre det, sier han.

Politimeldingen skal opp i Stortinget til høsten.