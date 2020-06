Brannkonstabel bestakk papegøye med vannmelon

Papegøyen ble deretter buret inne, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook.

Den uvanlige bestikkelsen fant sted på Barkåker utenfor Tønsberg. Det var eieren selv som foreslo bruk av vannmelon for å få fuglen ned fra eika den hadde plassert seg i. Brannvesenet hadde klart å komme seg til papegøyen med lift, men trengte et ekstra grep for å få kontroll over situasjonen.