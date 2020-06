Oransje flomvarsel i store deler av landet

Det oransje flomvarselet for sørlige deler av Nordland og Røyrvik kommune i Trøndelag gjelder foreløpig fram til mandag, skriver NVE.

Varslene for Ottadalen, Gudbrandsdalslågen, og vestlige deler av Sør-Norge gjelder fram til tirsdag. Under et oransje farevarsel kan mulige konsekvenser være «Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder,» og flommen kan føre til stengte veier og bruer.

Det er i all hovedsak snøsmeltingen som medvirker til at så store deler av landet er under oransje farevarsel.

I tillegg er store deler av Østlandet under gult farevarsel, på grunn av at det ventes store nedbørsmengder fram til mandag ettermiddag. Det vil si at det er fare for overvann, lokale oversvømmelser og jord- og flomskred.

Deler av Vestland ligger også under gult farevarsel på grunn av snøsmelting.