Misnøye i NRK etter manglende mangfold i sommersatsing

VG har sett dokumentasjon på diskusjonen og skriver at flere reagerer sterkt på mangelen på mangfold. Ingen av dem som har ytret seg internt, ønsker å kommentere saken.

Programlederne for NRKs sommerprogram «Sommerbilen minutt for minutt» ble presentert denne uken. Ingen av de tolv programlederne har flerkulturell bakgrunn. Programsjef Kristin Ytre-Arne sier det er flott at dette har blitt en diskusjon.

– Det skal også sies at vi er veldig glad for å ha fått disse programlederne med oss. Det er allerede et stort mangfold blant profilene som skal ut på kjøretur, med ulike stemmer, aldre, dialekter og personligheter. Likevel erkjenner vi at vi ikke har fått med oss personer med flerkulturell bakgrunn i år, og det ansvaret ligger hos meg, sier Ytre-Arne.

I programmet skal programlederne reise gjennom Norge i bil. Turen starter i Nordkapp, og NRK-bilen skal innom de fleste av landets fylker.

På grunn av coronaviruset ble sommerens program planlagt på kortere tid enn vanlig, og færre redaksjoner er involvert. Ytre-Arne peker på det som en av grunnene.

– Vi har forsøkt å få med medarbeidere med flerkulturell bakgrunn, det er ulike grunner til at vi ikke fikk det til i år, sier hun.