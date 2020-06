Shalala med smittevernet på Bjørn Eidsvåg-konsert

– Dette er ikke meteren. Dette er ikke bra, sier justisminister Monica Mæland (H).

Hun får en alvorlig mine når NTB viser henne bilder som utestedet Blå i Oslo selv la ut på Instagram under konserten med Bjørn Eidsvåg mandag denne uka.

I en video fra konserten kan man se en rekke personer i publikum sitte skulder mot skulder.

Mæland tar forbehold om at fotografier kan være vanskelige å tolke. Men regelen om én meters avstand på arrangementer må overholdes, advarer hun.

– Det er opp til arrangøren å sørge for at det skjer.

Brudd kan straffes

Det er coronaforskriftens paragraf 13 som er utgangspunktet.

Denne paragrafen gjør det klart at de som er til stede på arrangementer, inkludert konserter, skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Bjørn Eidsvåg kom denne uka i gang igjen med konsertsesongen etter en stille coronavår. Bildet er fra 2018. Foto: NTB scanpix

Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en veileder for arrangementer. Der kommer det fram at det må være en meter fra skulder til skulder der man sitter ved siden av hverandre.

I alvorlige tilfeller kan brudd på reglene i coronaforskriften straffes med bøter.

God avstand mellom radene

Nils Brynildsen Sandegren, som er daglig leder ved Blå, sier at han føler bildene som er lagt ut på Instagram, ikke nødvendigvis er representative for hvordan situasjonen faktisk var.

Han viser til at bildene er tatt bakfra.

– Hadde man tatt et tilsvarende bilde fra siden, så hadde man sett at folk satt med god avstand mellom radene, forklarer Sandegren.

Blå-sjefen beskriver rådene fra myndighetene som varierende og dels forvirrende. Da konserten ble holdt, var det ifølge ham ikke klarert at meteren skulle måles skulder til skulder.

Blå har heller ingen mulighet til å sjekke hvem som tilhører samme husstand, påpeker han.

– Så vi må stole på at de i publikum som kommer sammen, eller ønsker å stå eller sitte sammen eller ved samme bord, faktisk hører sammen.

– Dette passer med de beskjedene vi har fått fra kommunen.

Delte publikum inn i grupper

Blå gjennomførte dessuten en rekke andre tiltak for å trygge mot koronasmitte.

De som deltok, ble delt inn i grupper basert på hvem som hadde kjøpt billett sammen. Ifølge Sandegren ble det holdt en god meter mellom de forskjellige gruppene.

Det var også en meter mellom hver rad.

Blå begrenset antall publikummere til 160 for at det ikke skulle bli for tett, selv om det fra mandag av var tillatt med opptil 200 deltakere på konserter og andre arrangementer.

En epost ble sendt ut til alle gjester før konserten. Der ble det informert om smittevernreglene, og personer med symptomer ble bedt om å holde seg hjemme. Kontaktinfo til gjestene ble samlet inn ved billettkjøp.

Det var dessuten servering ved stolene, og det foregikk ingen dansing eller mingling i lokalet.

Advarer mot å la meteren krympe

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kom tidligere denne uka med en innstendig bønn til nordmenn om å huske å holde avstand for å forhindre at coronaviruset begynner å spre seg igjen.

Ifølge ham kan det virke som om «meteren er blitt kortere» nå som samfunnet har begynt å åpne opp.

– Vi må minne hverandre om meteren igjen, sier Høie.

Bjørn Eidsvåg selv har ikke ønsket å uttale seg om saken.