Påtalemyndigheten vil ha Eirik Jensen i varetekt av hensyn til allmennhetens rettsfølelse

Spesialenheten for politisaker gikk umiddelbart til pågripelse da retten tok pause. 62-åringen hadde da fått vite at han dømmes til 21 års fengsel og var på vei ut av rettssalen da han ble stanset av tre politimenn i sivil.

Spesialenheten viser til at Eirik Jensen er endelig dømt til 21 års fengsel og at dette er grunnlag for pågripelse.

– Begrunnelsen for pågripelsen er at Spesialenheten mener det, med bakgrunn i den domsslutningen vi hadde fått lest opp, kan støte allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass, forklarte aktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

To saker

Dermed er det klart at det nå blir to saker. Den ene gjelder dommen på 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Den er allerede anket på stedet til Høyesterett.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NRK at de vil prøve å få dommen opphevet. Han sier til NTB at han er usikker på hva Jensen egentlig er dømt for.

Den andre saken gjelder altså varetektsfengslingen der Elden sier at hans klient vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Her kan det også komme en anke.

– Uvirkelig

Dommen i Borgarting lagmannsrett setter et foreløpig punktum for den historiske korrupsjonssaken som har rystet norsk politi.

– Han oppfatter dommen som uvirkelig. Han mener at han ikke er skyldig og fastholder det med styrke, sier Elden.

Dommen falt nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken.

Eirik Jensen var tydelig beveget da han fikk vite at han står overfor en svært lang fengselsstraff. Han lente seg fremover og støttet seg til pulten etter at slutningen var lest opp.