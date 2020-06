Grønn Ungdom vil beholde Holberg på sokkel

Den 11. juni tok Bruu i VG til orde for å fjerne statuene av Winston Churchill og Ludvig Holberg. Begrunnelse var at Churchill var en rasist og at Holberg var involvert i slavehandel.

– I den norske debatten skal jeg innrømme at jeg tror forslaget om Holberg bommet litt. Han levde for flere hundre år siden, og han var ikke så aktiv i slavehandelen som vi først hadde opplysninger om. Når det gjelder Churchill, er saken en annen. Der har jeg bare blitt enda sikrere på at det er riktig sier Bruu til Klassekampen.

Han sier det ikke er fattet noe vedtak om fjerning av statuen, men at «store deler av Grønn Ungdom» er enig. Det er likevel debatten omkring hva statuene forteller som er det avgjørende, mener Bruu, som ifølge VG står på andreplass på MDGs liste ved neste års stortingsvalg.

– Det viktigste er ikke om de statuene står, flyttes eller om det kommer en plakett, men at vi får en ny debatt om historien vi alle lever med.