Utstilling markerer pressens arbeid på Stortinget gjennom 100 år

I år er det hundre år siden journalistene som dekker politikken på Stortinget, dannet sin egen forening – Stortingets presselosje. Utstillingen viser losjens arbeid gjennom flere tiår.

«Pressefrihet er en grunnleggende rettighet og en viktig forutsetning for et fungerende demokrati. Det at pressen har gode arbeidsforhold på Stortinget er viktig for både politikerne, pressen og for innbyggerne», sier stortingspresident Tone W. Trøen om utstillingen.

Siden det første stortingsreferatet ble trykket i Morgenbladet i 1821 har pressen rapportert fra Stortinget. I 1920 ble det dannet en egen forening, og i dag består Stortingets presselosje av medlemmer fra over 50 mediebedrifter.

Utstillingen på Eidsvolls plass står til over sommeren.