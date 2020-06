Mæland vil vurdere gransking når Jensen-dommen er rettskraftig

– Jeg tar saken til etterretning, og det er åpenbart at vi må lære av den. Jeg vil komme tilbake til hvordan det kan gjøres når dommen er rettskraftig, sier statsråden i en kommentar til NTB.

Leder Lene Vågslid (Ap) i Stortingets justiskomité ønsker en ekstern gransking av Oslo-politiet etter Jensen-saken. Hun støttes av Per-Willy Amundsen (Frp).

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble fredag dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Alvorlig og uheldig

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier det er en svært alvorlig dom og en uheldig sak for norsk politi.

Hun er også avventende med tanke på en ekstern granskning fram til Politidirektoratet har fått gått gjennom dommen og etterforskningsmaterialet.

– Vi skal ha en strukturert gjennomgang for å se om det er læringspunkter. Når vi har gjort det, så får vi se om det er behov for en ekstern gjennomgang av dette materialet, sier hun til NRK.

Mange spørsmål

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund tror mange vil sitte igjen med spørsmål om hvordan noe slikt kunne skje.

– Noen spør seg sikkert også om det er rett, stemmer det? Vi er veldig klare i Politiets Fellesforbund på at vi har tillit til rettssystemet og stiller ikke spørsmål til det. Men den gjengse oppfatningen i våre rekker er at det er mange spørsmål likevel, utenom det juridiske, sier han.

Bolstad mener at det nå er viktig å heve saken over norsk politi. Han tror en ekstern gransking vil være viktig for tilliten til politiet.

– Rettsoppfatningen og tilliten i befolkningen blir større når noen eksterne har sett på det, enn når man i slike alvorlige saker selv skal ta en gjennomgang. Alle vil være tjent med å få en ekstern gjennomgang, sier han til NRK.