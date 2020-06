Nattelivet i Oslo gjør comeback

– Serveringsbransjen fortjener skryt for å ha håndtert gjenåpningen på en god måte, sa byrådslederen under en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag.

Utelivsbransjen ble tidlig rammet av coronatiltakene, og i ukevis var det fullt skjenkeforbud i hovedstaden. Men etter hvert som smittetallene bedret seg, ble også skjerpelsene åpnet noe opp. Siden 6. mai har skjenkestedene fått holde åpent til klokken 23.30.

Nå blir altså åpningstidsrestriksjonene opphevet, og det er dermed duket for at nattelivet i Oslo gjør et comeback.

– Det er ikke nødvendigvis noe bedre kontroll i parker, steder hvor man har nachspiel eller hjemme hos folk. Og da vurderer vi at det er bedre at dette skjer i kontrollerte former, sier han til NTB.

Hjemmekontor til august

Oslo kommune opprettholder samtidig nivå 3 med sentral kriseledelse. I tillegg forlenger kommunen oppfordringen om å holde hjemmekontor fram til midten av august.

Rådet er ment for å unngå unødig press på kollektivtrafikken gjennom sommeren. Samtidig erkjenner Johansen at det er vanskelig for sjåførene å unngå at det blir for mange passasjerer.

– Vi har satt inn maksimalt med busser. Så får vi se gjennom sommeren hva som kan bli aktuelt av tiltak, sier Johansen, som ikke utelukker at det kan bli aktuelt å sette inn vektere til å passe på kollektivtrafikken.

Fulle badestrender

Høye temperaturer har ført til at folk har trukket ut til Oslos mange badesteder, deriblant Sørenga. Også der er det en utfordring å passe på at smitteverntiltakene overholdes, påpeker Johansen.

– Vi forsøkte å ha adgangsbegrensning for 14 dager siden, men det var vanskelig å håndheve. Det er jo begrensede muligheter utover veldig innstendige oppfordringer, og sanksjonsmulighetene er ikke veldig mange, sier byrådslederen.

– Opplever du at folk har senket skuldrene litt for mye her i Oslo?

– Litt både og. Jeg er fortsatt veldig imponert, det må jeg si. Men når jeg ser folk som for eksempel klemmer hverandre, så sier jeg med litt glimt i øyet: «Pass på 1-metersregelen!". Da spretter de fra hverandre igjen, sier Johansen.