Skogbrann i Nesbyen slukket

Politiet fikk melding om skogbrannen klokken 22.49 og rykket sammen med brannvesenet til området Klevarudnatten.

Flammene ble lokalisert av brannvesenets drone, og bakkemannskaper ble satt inn for å slukke. Det brant i et område på opp mot 500 kvadratmeter.

På grunn av et veldig ulendt terreng med stor høydeforskjell, som gjorde det vanskelig for brannmannskapene å komme seg til stedet til fots, ble det ved 4-tiden rekvirert et skogbrannhelikopter fra Kjeller.

– Helikopteret ankom stedet mellom klokken 6.30 og 7.00 og var til svært god hjelp under slukningsen, sier operatør Mats Olsen ved Sørøst 110 til NTB.

Brannvesenet fikk etterhvert full kontroll på brannen, og ved 9-tiden fredag morgen drives det kun med etterslukking og kontroll i området.