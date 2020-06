Eirik Jensen pågrepet inne i rettssalen

Jensen var på vei ut av salen da retten tok pause i opplesningen, men ble stanset av sivilkledde folk fra Spesialenheten og brakt ut av rettssalen via en bakdør. Spesialenheten viser til at Eirik Jensen er endelig dømt til 21 års fengsel og at dette er grunnlag for pågripelse.

– Han vil bli framstilt for varetektsfengsling så fort som mulig. Vi mener han ikke skal være på frifot til dommen er rettskraftig. Det gjelder også pausene i dette rettsmøtet, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

– Det er kanskje litt unødvendig å pågripe ham i en pause midt i domsopplesningen. Han har kommet frivillig til rettslokalet og jeg tror ikke allmennheten ville blitt støtt om han hadde fått være fri til dagen i dag er ferdig, sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Aktor Guro Glærum Kleppe mener det ville støtt allmennhetens rettsfølelse dersom Jensen hadde fått gått fri fredag.

– Begrunnelsen for pågripelsen er at Spesialenheten mener det, med bakgrunn av den domsslutningen vi hadde fått lest opp, kan støte allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass, sier Aktor Guro Glærum Kleppe til NTB.

Jensen blir framstilt for fengsling lørdag formiddag.

