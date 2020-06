Domsavsigelse i Jensen/Cappelen-saken

Seks år etter at Eirik Jensen-saken slo ned som en bombe i politiet, kan det nå bli satt endelig punktum i korrupsjons- og narkotikasaken.

Klokken 8.30 fredag morgen settes retten i Borgarting lagmannsrett. Noen minutter senere får Jensen sin dom. Deretter skal lagdommerne lese opp hele den omfattende dommen i sal 250 i Oslo tinghus.

Stortingsmelding om vindkraft på land

Olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn legger fram stortingsmelding om vindkraft på land.

Olje- og energidepartementet har gjennomgått dagens konsesjonsbehandling. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen flere innstramninger i behandlingen av vindkraftkonsesjoner.

Gullruten 2020 deles ut

Noe forsinket blir det fredag kveld utdeling av Gullruten 2020, på Clarion Hotel Oslo. De nominerte ankommer fra klokka 18, men sendingen starter klokka 19.30

Gullruten vises på TV 2 fra klokka 21.40 til 22.40. Fagprisen skulle deles ut 28. april, mens Gullruten skulle deles ut 9. mai under en TV-sendt overføring fra Grieghallen i Bergen, men ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

USAs justisdepartement vil stanse Boltons Trump-bok

Det amerikanske justisdepartementet har bedt domstolen i Washington om å stanse publiseringen av boka til Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Ifølge justisdepartementet inneholder boka hemmeligstemplede opplysninger og har bedt domstolen å stanse publiseringen. Departementet har bedt om at det holdes et rettsmøte om saken på fredag.

USA feirer slutten på slaveriet

«Juneteenth» 19. juni er en uoffisiell amerikansk høytidsdag da mange feirer avskaffelsen av slaveriet i 1865. New Yorks guvernør bestemte nylig at dagen skal være offentlig høytidsdag. I Houston, Texas flyttes statuer av sørstatsgeneraler på museum.

Selskapene Twitter og Square vil markere 19. juni med fri for de ansatte for første gang, og gjør det til en tradisjon og en dag for feiring, utdanning og kontakt.