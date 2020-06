Helikopterberedskapen styrkes – skogbrann i Nesbyen



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter etter en ny vurdering inn flere brannhelikopter fra fredag 19. til mandag 22. juni. Brannberedskapen økes med helikopter stasjonert i Alta, på Kjeller, i Førde og i Sauda, i tillegg til to maskiner på Værnes.

I store deler av landet er det nå fare for skogbrann, og natt til fredag har brannvesenet kontroll på, men ikke slukket et 200 til 300 kvadratmeter stort skogbrannområde på Klevarudnatten i Nesbyen i Hallingdal.

Oslo Pride: Kollen-hoppbakken i regnbuefargene

Ved midnatt fredag lyste hoppbakken i Holmenkollen opp i regnbuens farger for å markere starten på Oslo Pride, som i år er sterkt preget av koronaviruset.

Festivalen, som er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, arrangeres nemlig digitalt som følge av koronapandemien. I forbindelse med markeringen, fløy kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) over en regnbue i Holmenkollen, før han holdt appell.

Telia og TV 2 uenige om skriftlig bekreftelse

Telia ber TV 2 om skriftlig bekreftelse på at de to er blitt enige om å forlenge dagens avtale midlertidig på samme vilkår. Det har Telia fått, svarer TV 2.

I en pressemelding skriver Telia at de foreløpig kun er orientert om enigheten via pressen. Det stemmer ikke at Telia ikke er informert, påpeker organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 overfor NTB ved midnatt. Hun viser til en epost sendt fra kanalens forhandlingsleder til Telia klokken 20 torsdag kveld.

Klobuchar trekker seg som visepresidentkandidat

Senator Amy Klobuchar har trukket seg som kandidat til å bli visepresident for Demokratenes Joe Biden. I stedet anbefaler hun Biden «å velge en farget kvinne».

Klobuchar var tidligere var statsadvokat i Minneapolis og har igjen kommet under lupen etter saken der George Floyd ble drept under en pågripelse av politiet, nettopp i Minneapolis.

Gisler i Colombia reddet av hæren

Den colombianske hæren har torsdag reddet to utenlandske gisler som ble tatt til fange av avhoppere fra den tidligere geriljagruppen FARC.

Den sveitsiske statsborgeren Daniel Max Guggenhein og brasilianske Jose Ivan Alburneque Matias ble bortført mens de reiste som turister i Corinto i Cauca-distriktet i den sørvestlige delen av Colombia 16. mars, ifølge kringkasteren Caracol.

Australia under cyberangrep fra fremmed stat

Australias statsminister Scott Morrison sier privatpersoner og bedrifter over hele Australia er mål for en kraftig økning i antallet cyberangrep fra en utenlandsk statlig aktør

Det er blitt spekulert på om Kina kan være den statlige aktøren som regjeringen mener kan stå bak angrepene, men statsminister Morrison vil ikke offentlig kommentere påstanden.

Bolsonaros omstridte utdanningsminister går av

Brasils utdanningsminister Abraham Weintraub går av etter et drøyt år etter å ha blitt involvert i en rekke skandaler. Blant annet har han tvitret antikinesiske kommentarer som ble oppfattet som rasistiske, spøkt om naziforbrytelser og gitt uttrykk for at alle høyesterettsdommerne er kriminelle og burde kastes i fengsel.

– Denne gangen er det sant. Jeg forlater utdanningsdepartementet, sa Weintraub på Twitter, der han sto ved siden av president Jair Bolsonaro.