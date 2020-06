Telia og TV 2 uenige om skriftlig bekreftelse om enighet

I en pressemelding fra TV 2 torsdag kveld heter det at det er «en uttalt ambisjon fra begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder».

Samme kveld etterlyser Telia skriftlig bekreftelse fra TV 2 på at partene nå er enige om å forlenge avtalen.

Skriftlig bekreftelse

I en pressemelding skriver Telia at de foreløpig kun er orientert om enigheten via pressen.

– Derfor hadde det vært fint om TV 2 også bekreftet overfor oss i Telia at de nå har akseptert vårt tilbud, heter det i pressemeldingen.

Det stemmer ikke at Telia ikke er informert, påpeker organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 overfor NTB ved midnatt. Hun viser til en epost sendt fra kanalens forhandlingsleder til Telia klokken 20 torsdag kveld

Der står det at TV 2 er villig til å akseptere Telias tilbud om «en forlengelse på samme priser og vilkår, uten at det er enighet om hvor lang forhandlingsperioden skal være».

– Vi bekreftet akkurat det samme på SMS og epost til Telia og Get, før vi sendte ut pressemelding. Vi er enige med Telia og Get om pris, vilkårene og til og med å droppe kravet vårt om en tidsfrist for forhandlingen, seier Willand.

Kan ikke forhandle evig

Hun kan ikke vise til noen eksakte tall, men sier kanalen taper hver dag så lenge konflikten pågår og mener Telia sparer «store summer».

– Det eneste vi har understreket er at vi selvsagt ikke bokstavelig talt kan forhandle til evig tid. Se for deg at du skal forhandle om høyere lønn, men uten noen frist. Sjefen kan da holde forhandlingene i gang i måneder eller år, mens du jobber videre for samme lave lønn. Det har vi i TV 2 sagt ja til nå, slik at kundene skal komme ut av skvisen, sier Willand og legger til:

– Det er selvsagt ikke mulig å i tillegg garantere at vi ikke sier opp, uansett om forhandlingene treneres og tar 5, 10 eller 15 år – med samme lave lønn.

Rammer en million seere

Rundt en million TV-seere har vært uten TV 2s kanaler siden den gamle avtalen med Telias Get utløp 31. mai.

Willand viser til at det begge parter har uttrykt tillit til at det ville bli gode forhandlinger videre og en felles ambisjon om å bli ferdig på få måneder.

– Da bør og må Get-kundene få tilbake kanalene sine – og det burde skjedd allerede torsdag kveld, sier hun.

TV-kanalene som ble borte fra 1. juni på grunn av bruddet i forhandlingene, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalene og arkivet.