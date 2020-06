Tidligere SV-politiker må i fengsel

Politiet fant til sammen 1.397 ulovlige bilder og videoer da de ransaket boligen hans i februar 2018. De fleste viste gutter i tenåringsalder, med enkelte innslag av yngre barn helt ned mot 10-årsalderen, skriver Moss Dagblad.

Eks-politikeren har hele tiden erkjent straffskyld. Straffen på fem måneder er en måned kortere enn påstanden fra aktor, politiadvokat Anette Sogn.

Under rettssaken kom det fram at mannen hadde vært i politiets søkelys for et lignende forhold i 2002. Da ble det funnet en eske med overgrepsbilder av barn på et lager som han leide.

Dette resulterte i en bot på 15.000 kroner og fikk en viss betydning for straffeutmålingen nå, til tross for at saken lå så langt tilbake i tid.