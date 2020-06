Deichman Bjørvika åpner

Åpningen av Deichman Bjørvika finner sted fra klokka 17.00. Åpningsseremonien strømmes på Deichman Bjørvikas Facebook-side.

Etter en kort, lukket seremoni med inviterte gjester, slipper publikum inn. Blant dem som kommer er kronprins Haakon, kulturminister Abid Raja og ordfører Marianne Borgen. Forfatterne Camara Joof og Lars Saabye Christensen, musikerne Maria Lotus og Lars Lillo-Stenberg, og barnekoret ved Den Norske Opera & Ballett bidrar.

Møte om rasisme i idretten

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har innkalt Norges idrettsforbund, flere særforbund, idrettsutøvere og Antirasistisk Senter til et møte i regjeringens representasjonsbolig for å utveksle erfaringer om rasisme i idretten.

Det skal også planlegges for oppfølgingsarbeid for å få bukt med rasisme og diskriminering. Møtet starter klokka 13.30.

Demonstrasjoner mot gruveprosjekt

Natur og Ungdom inviterer til demonstrasjon mot gruveprosjektet ved Førdefjorden på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Samtidig blir det markering i Førde sentrum. Rundt 100 personer er ventet til demonstrasjonen i Oslo, og det blir appeller, kamprop og kulturelle innslag.

Folkekongressen møtes

Kinas nasjonale folkekongress samles fra torsdag til lørdag, og det ventes at de vil jobbe med den omstridte sikkerhetsloven for Hongkong. Folkekongressen vedtok i slutten av mai at byen skal underlegges en ny lov ført i pennen av toppledere i Kinas kommunistpartis politbyrås stående komité.

Loven, som har møtt motbør internasjonalt og i Hongkong, skal «effektivt forhindre, stoppe og straffe handlinger som truer nasjonal sikkerhet», «ramme handlinger som kan splitte landet og undergrave statsmakten og terrorhandlinger» og «hindre innblanding fra utenlandske eller ytre krefter».