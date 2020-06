Flere hundre samlet på ulykkessted i Bergen

Mange ungdommer og voksne samlet seg ved midnatt ved et ulykkessted i Steinsvikvegen i Bergen, skriver Bergens Tidende.

Politiet meldte at veien var stengt en periode for en elevmarkering på ulykkesstedet der en bussjåfør i 50-årene og to unge menn på 19 år ble alvorlig skadd i en kraftig frontkollisjon mellom en bil og en buss tirsdag.

Ber retten stanse Boltons bok

Det amerikanske justisdepartementet har bedt domstolen i Washington om å stanse publiseringen av boka til tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Tirsdag ba Trump-administrasjonen retten om at boka skulle stanses i en annen rettsbegjæring, men fulgte onsdag opp med en ny og mer akutt henvendelse til rettsvesenet med krav om en midlertidig forføyning. Det er allerede kommet lekkasjer fra boka, og Bolton selv har stilt opp til intervjuer.

Telia dropper reklame på TV 2

Det er foreløpig ingen løsning på konflikten mellom TV 2 og Telia-eide Get. Nå trekker Telia sommerkampanjen fra TV-kanalen.

Kunder av Telia-eide Get har ikke kunne se en rekke kanaler fra TV 2 siden avtalen løp ut ved midnatt 31. mai, og partene har ennå ikke kommet til enighet.

Brasil kutter renta til rekordlavt nivå

Brasils sentralbank satte onsdag styringsrenta i det hardt koronarammede landet for åttende gang på rad til rekordlavt nivå, med et kutt på 0,75 prosentpoeng. Etter det markante kuttet ligger styringsrenten i Brasil på 2,25 prosent.

Banken sier koronapandemien fører til behov for ekstraordinære økonomiske virkemidler.

Amerikansk seriestjerne tiltalt for tre voldtekter

Skuespiller Danny Masterson, kjent fra seriene «Et syttitallsshow» og «The Ranch» er onsdag pågrepet og tiltalt for voldtekt av tre kvinner tidlig på 2000-tallet. 44-åringen ble løslatt etter noen timer mot kausjon. Rettssaken er berammet til start 18. september.

Masterson har avvist beskyldningene og gjentok sin uskyld onsdag.

Tykk tåke kan ha gjort Bryants pilot desorientert

Piloten i Kobe Bryants helikopter kan ha blitt desorientert av tykk tåke rett før styrten i januar der basketstjernen, hans datter og sju andre om bord døde. Det viser en rapport fra National Transportation Safety Board (NTSB) onsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Rett før den fatale styrten 26. januar ga Zobayan beskjed til flygeledelsen om at helikopteret var på vei opp og ut av tykke skyer.